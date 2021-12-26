В Волгограде 3 района останутся без электричества 27 декабря

Электричества не будет в Ворошиловском, Кировском и Красноармейском районах Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде отключения электричества из-за профилактики и ремонта оборудования продолжатся и на последней неделе года. В понедельник, 27 декабря, света не будет в трех районах города. Электроснабжение будет отсутствовать с утра и до наступления темноты на улице. Как рассказали «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград», электричества не будет в Красноармейском, Кировском и Ворошиловском районах.

В Красноармейском районе с 10.00 до 17.00 обесточат дома на улицах Ольгинской, Нижней, Доваленской, Джанскайской, Горностаевской, Каменец-Подольской, Медногорской, Лисичанской, Зеленоградской и на переулке Зеленоградском.

В Ворошиловском районе света не будет с 9.00 до 17.00 на улицах Купавинской, Калиновской, Вишневского, Медведицкой, Тирольской, Купавинской, Рублева, Тарханской, Куприна, П.Ангелиной.

В Кировском районе без электричества с 9.00 до 17.00 останутся жители следующих адресов: ул. Кирова, 52-66; ул. Астраханская, 55-59, 60; ул. Декабристов, 3-25, 20-26; ул. Братская, 16-30; ул. Пехотная, 17-31, 18-24; ул. Мопровская, 19-21а, 18.