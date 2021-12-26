«Моментально очистить все дороги службы не смогут»: член общественной палаты Волгограда оценил дорожную ситуацию из-за непогоды

Снег устроил пробки на дорогах Волгограда в выходной день Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоградская область оказалась под влиянием «арктического вторжения», которое накрыло несколько регионов. В Волгограде и районах непогода продолжает бушевать, второй день не прекращается снегопад, что сделало обстановку на дорогах опасной. Председатель Совета СРО Ассоциации «Строители Нижней Волги», член общественной палаты Волгограда Юрий Котляров отметил, что в городе ситуация сложная, но контролируемая.

- Мы видим, что проезд по основным магистралям обеспечен, работа общественного транспорта не нарушена. Конечно, в условиях, когда вторые сутки снег идет, почти не прекращаясь, водителям следует соблюдать осторожность – как бы ни были укомплектованы дорожные службы, моментально очистить все дороги они не смогут, - рассказал Юрий Котляров.

При этом днем в воскресенье на дорогах Волгограда образовались 8-балльные пробки, огромные заторы на Второй и Третьей продольных. Медленное движение на второстепенных проездах. В такую погоду волгоградцам советуют воспользоваться общественным транспортом. Те горожане, которые все же сели за руль собственного автомобиля, должны быть внимательны и не совершать резких маневров.

В Волгоградской области из-за непогоды и смертельных аварий накануне закрывали проезд по московской трассе. Сегодня движение было возобновлено.