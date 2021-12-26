Волгоградцев поймали при незаконной вырубке 17 сосен

Незаконную вырубку елей и сосен выявили в двух районах области Фото: Михаил ФРОЛОВ

В лесах Волгоградской области проходят рейды, чтобы уберечь ели и сосны от незаконной вырубки. В обследованиях зеленных территорий задействованы более 500 инспекторов лесного хозяйства, полицейские, чиновники и казаки. Также при патрулировании используются квадрокоптеры. Как рассказали «КП-Волгоград» в облкомприроды, незаконную вырубку выявили в Иловлинском и Кумылженском районах. Рядом с Иловлей вырубили 17 сосен, ущерб составил 135 тысяч рублей.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - отметили в облкомприроды.

Рейды в лесах продолжатся во время новогодних праздников. На постах ДПС в Волгоградской области автомобили проверяются на предмет законной перевозки деревьев. За незаконную вырубку грозит не только штраф, но и тюремный срок до двух лет.