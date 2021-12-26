Волгоград в воскресенье встал в 8-балльные пробки

В воскресенье из-за снегопада Волгоград сковали пробки Фото: Екатерина СИМОХИНА

В воскресенье, 26 декабря, на дорогах Волгограда образовались огромные пробки. Всему виной непогода, аварии, а также предновогодняя суета. Днем в воскресенье заторы на городских магистралях составляют 8 баллов. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на портал «Яндекс.Пробки», наиболее тяжелая ситуация на Второй продольной.

Данные портала "Яндекс.Пробки"

Много участков, где движение практически встало, в Краснооктябрьском районе. Серьезный затор на перекрестке улиц Менделеева и Лермонтова, пробка образовалась в трех направлениях. При этом движение по Менделеева практически стоит с Третьей продольной – это порядка 3,5 км. Там же пробка продолжается по Третьей продольной по направлению на Саратов. Тянется затор по улице Лермонтова до Мамаева кургана. Простаивают автомобилисты на улице Кубинской как по направлению на Вторую продольную, так и на проспект Ленина.

Данные портала "Яндекс.Пробки"

Еще большие заторы на Второй продольной в Ворошиловском и Советском районах. На улице Череповецкой и проспекте Университетском пробка около пяти км в сторону Кировского района. Подобная ситуация и в обратном направлении, автомобили еле едут до улицы Елисеева. Затрудненное движение также и на других участках города.