В Волгоградской области открыли движение по московской трассе

Снегопад в Волгоградской области продолжается. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

Обрушившийся накануне на Волгоградскую область снегопад привел к смертельным авариям на трассах и сделал невозможным проезд по магистралям. Было ограничено движение на автодороге Р-22 «Каспий» с 665 по 785 километр в Михайловском, Новониколаевском и Новоаннинском районах. Сегодня, 26 декабря, проезд пассажирского общественного транспорта по московской трассе возобновился. Движение обеспечено в штатном режиме, рассказали «КП-Волгоград» в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.

Снегопад в регионе не прекращается, поэтому дорожники продолжают борьбу с ним на трассах. За сутки были израсходовано около 7,3 тысяч тонн песко-соляной смеси. На муниципальных, региональных и участках федеральных трасс работают 277 единиц техники. В Волгограде за ночь на дороги нанесли более 1500 тонн реагентов.

- В связи с непрекращающимися осадками специалисты неоднократно возвращались на основные магистрали города для повторной обработки дорог. Ведется уборка от снега остановочных павильонов, пешеходных зон и тротуаров. За расчистку дворовых территорий ответственны обслуживающие организации, - отметили в мэрии.

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