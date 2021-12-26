В Волгограде за неделю подорожал бензин

За неделю больше всего подорожал бензин АИ-92 Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Очередная неделя принесла новый рост цен на автомобильное топливо в Волгограде. Причем дороже стали все виды. Больше всего подорожал бензин АИ-92 – на 0,55%, за его литр в среднем приходится платить 47,38 рубля. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградстате, на 0,36% увеличилась стоимость у бензина АИ-95, он стоит 52,78 рубля. Цена на бензин АИ-98 выросла на 0,23% и составляет 56,93 рубля за литр.

На АЗС Волгограда увеличились цены и на дизельное топливо. Рост составил 0,31%, в среднем литр стоит 52,21 рубля.