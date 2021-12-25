Один человек пострадал при пожаре на Циолковского в Волгограде

В пожаре пострадал житель дома. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

В Волгограде в субботу вечером, 25 декабря загорелась квартира в пятиэтажном доме на улице Циолковского в Ворошиловском районе. Сообщение на пульт МЧС поступило в 17.45, и уже через несколько минут спасатели были на месте. Несмотря на то, что от начала пожара до его ликвидации прошло менее получаса, есть пострадавший. Об этом сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ведомства.

Причины пожара уточняется. Эпицентром возгорания стала комната в одной из квартир, где загорелись домашние вещи. Пожар охватил площадь 25 квадратных метров. В ГУ МЧС по Волгоградской области настоятельно просит волгоградцев соблюдать требования пожарной безопасности, особенно сейчас, когда электрику проверяют на прочность обогревателями и новогодними гирляндами.