В последнее воскресенье года на Волгоград обрушатся и снег, и дождь

Погода добавит работы коммунальным службам города. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградцы давно мечтали о снеге, но он обрушился на регион с такой силой, что стал причиной многих ДТП, в которых погибли люди. Заметать в Волгограде и области будет и в ночь с субботы на воскресенье, 26 декабря. А последний выходной в этом году преподнесет горожанам полный набор сюрпризов. По прогнозам Волгоградского ЦГМС, в этот день на город обрушится все: метель, снегопад, снег с дождем, который будет налипать на проводах. Температурные качели превратят дороги в каток.

Завтра днем в Волгограде потеплеет до нуля, но уже в понедельник температура воздуха снова опустится до -12. Не стоит надеяться на коммунальщиков, хотя они и рапортуют об успехах в уборке снега и обработке дорог. Найдутся участки, где будет очень скользко, поэтому будьте очень осторожны независимо от того, водитель, пешеход или пассажир вы в эту минуту.

Днем в понедельник осадки прекратятся, ветер немного стихнет. До нового года в городе должна сохраниться морозная погода.