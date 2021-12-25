В Волгограде на мосту через Волгу образовались пробки из-за двух ДТП

Иномарка влетела в отбойник. Фото: кадр с видео, соцсети.

В последние выходные перед Новым годом движение на дорогах Волгограда очень оживленное для субботы. Сервис Яндекс.Пробки оценивает ситуацию в 5 баллов, движение плотное. Затрудняет его в том числе снег и работа коммунальной техники, которой необходимо обработать улицы от гололеда. Из-за всего этого в городе череда ДТП. Застыл в пробке мост через Волгу, на котором, по словам очевидцев, произошло за день уже два ДТП. Одно по направлению из Краснослободска в Волгоград, другое на въезде на мост со стороны Второй Продольной.

Судя по видео, которое волгоградцы выкладывают в соцсети, водитель «Киа Рио» после столкновения с «Ладой» врезался в отбойник на танцующем мосту. ДТП произошло несколько часов назад, но машины до сих пор никто не убрал с проезжей части, что весьма затрудняет движение. Информация о пострадавших уточняется.