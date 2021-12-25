Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Волгоградской области, в котором разбилась семья из Ярославля

Прокуратура проконтролирует ход расследования ДТП. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

По факту утреннего ДТП в Новоанинском районе, в котором погибла женщина и ребенок, и получили травмы 5 человек, возбуждено уголовное дело. Несмотря на то, что дорога оказалась плохо почищенной и скользкой, к дорожникам претензий нет. Дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух лиц». Как сообщили «КП-Волгоград» в прокуратуре региона, надзорное ведомство будет контролировать расследование уголовного дела. На место происшествия выезжал новоаннинский прокурор Руслан Мусин.

Напомним, эта трагедия произошла в 9.33 25 декабря на 710 километре трассы Москва – Волгоград. Внедорожник «Инфинити» занесло на скользкой дороге, после чего он лоб в лоб столкнулся с фурой, а потом еще с 4 легковушками. Несмотря на то, что это современный крепкий автомобиль, оснащенный подушками безопасности, после таких столкновений от кузова ничего не осталось. Ехавший за рулем житель Ярославля получил тяжелые травмы, а его жена и дочь погибли на месте. Спустя два часа еще одна смертельная авария произошла на этой же трассе, но уже в Михайловском районе. В столкновении двух легковушек и двух фур погиб 58-летний водитель.