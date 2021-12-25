Сбежавших из волгоградской колонии заключенных поймали в Ростовской области

После побега срок их заключения может увеличиться еще на 5 лет. Фото: УФСИН по Волгоградской области.

УФСИН по Волгоградской области сообщил о задержании заключенных, которым удалось 23 декабря совершить побег из волгоградской тюрьмы. Поймали их утром 25 декабря ростовские гаишники. Во время досмотра очередного остановленного автомобиля на трассе в Сальске, сотрудники ГИБДД заметили в салоне молодых людей с ориентировки. Как оказалось, заключенные поймали попутку и намеревались доехать на ней до Краснодарского края, чтобы там спрятаться. Не вышло.

Теперь помимо основного наказания (а оба сидели за кражу) Дмитрий Корней и Георгий Вязовиков будут сидеть еще и за побег. По этой статье им светит еще по 5 лет. Новое уголовное дело уже возбуждено.

Напомним, жители Краснодарского края покинули колонию-поселение в Кировском районе Волгограда ночью 23 декабря и были объявлены розыск. В УФСИН уточняли, что беглые заключенные ненавидят полицейским и могут оказать сопротивление при задержании.