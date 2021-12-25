Второе массовое ДТП за сутки на трассе Волгоград – Москва унесло жизнь еще одного человека

Фура просто раздавила "Пежо". Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Второе за сегодняшний день массовое ДТП произошло на трассе Р-22 Каспий, только теперь в Михайловском районе. В 11.50 25 декабря на 780-м километре магистрали Москва – Волгоград столкнулись две фуры – «Мерседес» с полуприцепом, «МАЗ» с полуприцепом, и две легковушки – «Пежо-308» и «ВАЗ-2112». В обстоятельствах автокатастрофы разбираются сотрудники ГИБДД, известно только, что столкновение произошло на скользкой, заваленной снегом дороге: с утра 25 декабря в регионе сильная метель.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в ДТП погиб 58-летний водитель автомобиля «Пежо». Мужчина скончался еще до приезда медиков. Это уже вторая трагедия за сутки: ранее на этой трассе в Новоаннинском районе разбилась семья из Ярославля. Погибла 39-летняя женщина и ее 11-летняя дочь. Глава семьи, ехавший за рулем «Инфинити», получил серьезные травмы. В этом ДТП разбилось 5 машин, пострадали 5 человек.