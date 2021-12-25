В Волгограде возобновили подачу тепла в жилые дома на Спартановке

Бригады устраняли порыв и днем, и ночью. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Волгограде «Концессии» смогли восстановить подачу тепла в жилые дома после крупной коммунальной аварии в Тракторозаводском районе, которая произошла накануне. Здесь в разгар сильных морозов 24 декабря рванула теплотрасса диаметром 500 мм. Почти сутки тысячи жителей многоквартирных дом на Спартановке сидели без тепла, хотя некоторым дали отопление еще в пятницу. Пока коммунальщики устраняли порыв, дома переключили на резервную схему теплоснабжения. Ночью бригады рабочих переключили всех потребителей на основную схему.

Как уточнили в компании, порыв теплотрассы случился на улице Богомольца. Как раз этот участок требовал замены и стоял в планах на обновление в ближайшее время.