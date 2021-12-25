Дизайнеры показали, как будет выглядеть ЦУМ Волгограда после реконструкции

Бывший универмаг станет современным выставочным центром. Фото: администрация Волгоградской области.

Уже скоро волгоградский ЦУМ превратится в современный выставочный центра музея Машкова. Специалисты завершают подготовку проектно-сметной документации. Авторы проекта подготовили визуализацию: волгоградцы уже сейчас смогут увидеть, как преобразится ЦУМ после открытия. В администрации региона показали несколько картинок с фасадными решениями и внутренними интерьерами будущего выставочного центра.

Предстоит решить, как восстановить исторический фасад здания. Фото: администрация Волгоградской области.

Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном комитете культуры, при разработке проекта учитывают историческую ценность объекта. Это касается и внутренних работ, и фасада. Сейчас архитекторы решают, какие работы потребуются для его восстановления.

Холл бывшего универмага будет выглядеть так. Фото: администрация Волгоградской области.

Как только проектно-сметная документация будет готова, ее направят на госэкспертизу. Напомним, после реконструкции в ЦУМ переедут экспозиции музея ИЗО имени Машкова. На других этажах здания могут выставлять экспонаты из Русского музея и Эрмитажа. Также в обновленном здании расположатся творческие мастерские, кафе, креативные пространства и даже концертный зал.