Волгоградские коммунальщики объявили о повышенной готовности к снегопаду и гололеду

На Волгоград обещает обрушиться снегопад. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Погода снова не дает расслабиться коммунальным службам Волгограда. Получив прогноз от синоптиков, они уже начали готовиться к предстоящему набору неблагоприятных погодных явлений, которые пообещали волгоградцам. По прогнозу Волгоградского ЦГМС, 25 декабря и в ночь на 26 на Волгоград обрушатся снегопады. Из-за сильного ветра будут метели, на дорогах прогнозируют снежные заносы. Снег будет налипать на проводах, на дорогах и тротуарах будет скользко. Из-за этого мэрия города привела свои коммунальные службы в режим повышенной готовности.

Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации Волгограда, с началом снегопада они отправят чистить дороги комбинированные машины, погрузчики и трактора-щетки. При этом не стоит ждать, что в ту же минуту на всех дорогах станет чисто: первым делом обработают улицы с крутыми и затяжными подъемами, чтобы снизить риск ДТП на таких горках. Также в числе первых обработают участки с крутыми узкими поворотами. Из-за того, что вместе с метелью на Волгоград надвигается потепление (уже завтра обещают плюсовую температуру, которая снова быстро сменится на минус), коммунальщики обещают заблаговременно насыпать на дороги противогололедные реагенты.

В связи с этим мэрия просит не парковать машины вдоль дорог – там, где они будут мешать работе снегоуборочной техники.