В Волгоградской области потушили пожар на Волжской ТЭЦ

Пожар на теплоцентрали тушили почти 2 часа. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Столб огня со стороны Волжской ТЭЦ вчера напугал жителей города Волжского Волгоградской области. Пожар на территории ТЭЦ вспыхнул около 8 часов вечера 24 декабря. Со стороны это выглядело страшновато. На место прибыли пожарные расчеты сразу двух частей. Они боролись с огнем около двух часов и ликвидировали горение полностью уже в 21.57.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, на улице Автодорога на территории ТЭЦ Волжского в отдельно стоящем здании 5 на 6 метров загорелся утеплитель труб. Пожар полыхал на ста квадратных метрах. По какой причине он случился, еще предстоит выяснить специалистам пожарной лаборатории. В ведомстве добавили, что в пожаре никто не погиб и не пострадал.