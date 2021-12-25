Более 300 тысяч волгоградцев не заплатили налоги и должны государству 758 миллионов

Волгоградцам советуют расплатиться со всеми долгами в 2021 году, чтобы Новый год не начался со знакомства с приставами. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Заканчивается декабрь, и в управлении ФНС по региону подсчитали, сколько еще волгоградцев не оплатили имущественный налог. Сделать это все россияне обязаны были до 1 декабря, в этом году особенно пугали судебными взысканиями. И в Волгоградской области 90% граждан добросовестно заплатили налоги за дома, квартиры, машины и прочее имущество. Благодаря этому бюджет региона пополнился на 2 миллиарда 789 миллионов рублей.

Те 300 тысяч человек, которые забыли или еще не успели расплатиться с долгами, УФНС призывает сделать это в ближайшие дни до Нового года, пока дело не дошло до суда. Сейчас волгоградцы не доплатили в бюджет области 758 миллионов рублей. Налоговики предупреждают, что если взыскивать налог придется судебным приставам, они могут арестовать имущество, запретить выезжать за границу, и так далее.

Налоговые уведомления стоит искать в личном кабинете, если вы его заводили. Тем, кто не пользуется электронными услугами, нужно заглянуть в почтовый ящик.