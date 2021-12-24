25 декабря в Волгограде зажгут главную елку, а по Волжскому пробегут Деды Морозы

Главная елка города установлена в парке Царицынском. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Со старта передвижной резиденции Деда Мороза, зажжения звезды на главной елке Волгограда и забега Дедов Морозов в Волжском начнутся в субботу, 25 декабря, новогодние мероприятия в регионе. В субботу в 15.30 от Музтеатра стартует передвижная резиденция Деда Мороза. В 16.00 при участии Снежного десанта в парке Царицынском зажгут главную городскую елку. Конечно, не так, как это сделали в Кировском (там вандалы буквально подожгли новогоднее дерево). Гирлянда на елке в пойме реки Царицы просто засияет всеми своими огнями.

Далее Снежный десант отправится поздравлять детей в социально-реабилитационный центр Лучик и в ДЮЦ на Краснознаменской, а в 18.00 его можно будет встретить в Комсомольском саду.

Также волгоградцев и волжан зовут присоединиться в костюмированному забегу 25 декабря в парке Волжский. Бежать придется в костюме Деда Мороза – именно этому герою посвятили спортивное мероприятие. Предновогодний забег в Волжском уже стал традицией. Регистрируют на это соревнование только тех, кто наденет на себя элементы костюма Деда Мороза – шапки, бороды, а может даже шубы и валенки. Чем больше новогодней атрибутики, тем лучше.

Приходить в парк (он находится в Волжском на ул. Сталинградская, 4) нужно к 11 часам 25 декабря. Возле Центральной елки будут регистрировать участников, также здесь пройдет танцевальный флешмоб и разогревающая зарядка перед забегом. Стартуют участники в 12.00.