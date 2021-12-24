Китайский город Чэнду прислал в Волгоград большую панду

На фоне большого колеса обозрения панда кажется маленькой. На самом деле высота статуи 2 метра. Фото: ЦПКиО.

В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда теперь живет большая панда. Статуя животного в наш город приехала из Китая. В честь 10-летия дружеских связей город Чэнду решил подарить нам эту фигуру бамбукового медведя. Панда сидит на постаменте в форме золотистого листа дерева гингко и уплетает стебель бамбука. Вместе с листом высота статуи – 2 метра. Сам медведь, который считается символом мира, сделан из металла и покрыт эмалью.

Наши китайские партнеры пожелали, чтобы статую панды установили там, где волгоградцы гуляют с детьми. Власти Волгограда решили, что ей будет хорошо в ЦПКиО, в котором даже зимой кипит жизнь – здесь открыли склон для тюбинга и готовят каток.

Раньше китайцы дарили своим друзьям живых панд, сейчас, к сожалению, их осталось мало. Поэтому из Чэнду в города-побратимы отправляют такие статуи. Наш город породнился с Чэнду в 2011 году – тогда было подписано соглашение о побратимстве.