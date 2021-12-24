В Волгоградской области назначили главного врача Суровикинской ЦРБ

Лидия Кузенкова работает в здравоохранении 19 лет. Фото: облздрав.

О кадровых изменениях в пятницу, 24 декабря сообщил волгоградский облздрав. Лидию Кузенкову назначили на должность главного врача Суровикинской ЦРБ. Ее кандидатуру выбрал совет по вопросам кадровой политики областного комитета здравоохранения. В последнее время специалист исполняла обязанности главного врача, а также отвечала за работу учреждения по медстатистике.

В облздраве отмечают, что в системе здравоохранения Лидия Кузенкова работает уже 19 лет. Суровикино – ее родной город. Отсюда она уехала учиться в волгоградский медуниверситет, который окончила по специальности «Лечебное дело». Позже она окончила ординатуру по специальности «Дерматовенерология», затем училась в Петербурге при университете имени академика Павлова.

Перед новым главврачом уже поставили новые задачи: она должна работать над повышением доступности и качества медпомощи в Суровикинской ЦРБ и подведомственной ей поликлинике.