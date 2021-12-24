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Общество24 декабря 2021 14:54

Водители на трассах Волгоградской области 25 декабря столкнутся со снегопадом и колебанием температур

Дорожники приготовились к расчистке магистралей
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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На волгоградские трассы обрушится снегопад

На волгоградские трассы обрушится снегопад

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В ближайшие сутки в Волгоградской области ожидаются неблагоприятные погодные условия. В ночь с 24 на 25 декабря и в течение субботы местами пойдет снегопад, ветер усилится до 20-23 м/с. Также температуры будут колебаться от минусовых до плюсовых и обратно. Водителям на трассах стоит ехать аккуратно и соблюдать скоростной режим. Из-за сложных метеоусловий дорожники были переведены в режим повышенной готовности, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Упрдор Москва – Волгоград.

Для уборки снега и обработки трасс противогололедными материалами дорожные бригады готовы задействовать 224 единицы спецтехники. Дежурство на магистралях ведется круглосуточно.

В случае внештатных ситуаций на трассах водителей просят обращаться по телефону круглосуточной диспетчерской службы ФКУ Упрдор Москва - Волгоград 8 (8442) 50-31-22.

Напомним, о неблагоприятных погодных условиях в ближайшие дни в Волгоградской области также предупредило региональное Главное управление МЧС.