Из-за нетрезвых водителей в Волгограде на новогодних праздниках участятся рейды ГИБДД

Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

Некоторые волгоградские автомобилисты продолжают ставить под угрозу свою и чужие жизни, садясь за руль пьяными. Их не пугают ни штрафы, ни возможное лишение прав, ни уголовное преследование за повторное нарушение. Только за прошедшие сутки 23 декабря инспекторы ГИБДД задержали 11 нетрезвых автомобилистов. На новогодних и рождественских праздниках таких нарушителей может стать еще больше, поэтому в начале января Госавтоинспекция усилит контроль за такими водителями. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, никакого лояльного отношения к нетрезвым водителям как не было, так и не будет.

Накануне госавтоинспекторы в Ворошиловском районе остановили иномарку «Ниссан». За рулем был 59-летний лишенный прав водитель с признаками алкогольного опьянения. Пройденное на месте медосвидетельствование показало 10-кратное превышение нормы. В Советском районе также был остановлен водитель, которые не имел права управления авто. 26-летний парень на «ВАЗ-2109» отказался от освидетельствования. В Краснооктябрьском районе волгоградцы позвонили в полицию, сообщив о пьяном водителе «Фольксвагена». Наряд ДПС задержал 55-летнего мужчину, в медучреждении был установлен факт опьянения.

- Сообщить в дорожную полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии, можно ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть УГИБДД по телефонам 8(8442) 30-48-41, 33-24-27, -отметили в региональном Главке МВД.