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Общество24 декабря 2021 14:04

Из перинатального центра Волгограда выписали тройню – Лилит, Тиграна и Гегарда

В 2021 году родилось всего две тройни. Это редкое событие
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Счастливые родители тройняшек. Фото: скрин с видео ВОКПЦ №2.

Счастливые родители тройняшек. Фото: скрин с видео ВОКПЦ №2.

В пятницу, 24 декабря, из Волгоградского областного перинатального центра №2 выписали Дарью Мелкумян – маму тройняшек. Волгоградка родила двух здоровеньких сыночков и лапочку дочку. Счастливые родители уже дали им имена – Лилит, Тигран и Гегард. На выписку приехали все родственники, а это четыре поколения.

- В этом году это вторая тройная в Волгоградской области. Это колоссальное событие. Посмотрите на Дашу – она настоящий боец. Какая она красавица, умница, прекрасная мать. Мы от всего сердца рады тому, что два брата и их маленькая сестрёнка активно набирают вес и теперь отправились домой! – поздравили родителей сотрудники ВОКПЦ №2.

Сказать тёплые слова приехали сотрудники соцзащиты. Волгоградцам подарили подарки и пожелали здоровья.