Из перинатального центра Волгограда выписали тройню – Лилит, Тиграна и Гегарда

Счастливые родители тройняшек. Фото: скрин с видео ВОКПЦ №2.

В пятницу, 24 декабря, из Волгоградского областного перинатального центра №2 выписали Дарью Мелкумян – маму тройняшек. Волгоградка родила двух здоровеньких сыночков и лапочку дочку. Счастливые родители уже дали им имена – Лилит, Тигран и Гегард. На выписку приехали все родственники, а это четыре поколения.

- В этом году это вторая тройная в Волгоградской области. Это колоссальное событие. Посмотрите на Дашу – она настоящий боец. Какая она красавица, умница, прекрасная мать. Мы от всего сердца рады тому, что два брата и их маленькая сестрёнка активно набирают вес и теперь отправились домой! – поздравили родителей сотрудники ВОКПЦ №2.

Сказать тёплые слова приехали сотрудники соцзащиты. Волгоградцам подарили подарки и пожелали здоровья.