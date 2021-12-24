Волгоградский суд приговорил военного к году условно за дедовщину

Приговор можно обжаловать, он не вступил в силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волгоградский гарнизонный военный суд вынес приговор Виктору Головацкому за драку с сослуживцем. Срочник получил 1 году условно, 2 года испытательного срока. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона. Конфликтна ситуация произошла 18 сентября 2021 года в части в Волжском. Головацкий вышел покурить. Желая унизить, показать свое превосходство, он на отказ дать ему сигарету он два раза ударил сослуживца в челюсть. Тр-

- В результате чего здоровью потерпевшего причинен вред средней тяжести в виде открытого двухстороннего перелома нижней челюсти, - утончили в суде.

Головацкий полностью признал вину и, по сути, избежал серьезного наказания – отделался условным сроком. Приговор можно обжаловать, он не вступил в силу.