В Волгограде коронавирус убил 38-летнюю женщину

За сутки скончались 20 жителей Волгоградской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Смертность от коронавируса в Волгоградской области начала снижаться, и все равно ежедневно фиксируется большое число жертв ковида. Погибают молодые и возрастные пациенты. 24 декабря в регионе скончались 20 человек. Как рассказали «КП-Волгоград» в оперативном штабе, самой молодой погибшей стала 38-летняя волгоградка.

Также за сутки COVID-19 убил еще 12 женщин, которым было от 57-ми до 86-ти лет, и шестерых мужчин в возрасте от 57-ми до 84-х лет. От ковида погибли 16 жителей Волгограда, а также 3 человека из Камышинского района и 1 пациент из Жирновского.

За всю пандемию жертвами коронавируса стали 5393 жителя Волгоградской области.