В Волгограде из ЕГРЮЛ исключили 1600 организаций

Из этого реестра можно легко вылететь за недостоверную информацию о компании.

В Волгоградской области за 11 месяцев 2021 года около 1600 организаций вычеркнули из единого государственного реестра юридических лиц. На этом ресурсе обычно содержат сведения о фирмах, которые не прекратили свою деятельность, и с которыми не страшно вести дела. Налоговики периодически «чистят» базу, если находят признаки фиктивности, недостоверные сведения. По словам сотрудников УФНС, это делается для того, чтобы уберечь налогоплательщиков от опасного партнерства. И советуют при заключении договоров и контрактов обязательно искать сведения о компании в ЕГРЮЛ.

В противном случае можно нарваться на недобросовестные организации, которые в итоге не оплатят ваши услуги, не доставят товар. Такие фирмы скрывают денежные средства, не платят налоги. Добиться потом чего-то в суде бывает очень непросто.

- Выявляются компании, которые не ведут реальную деятельность, не представляют отчетность и не пользуются своими расчетными счетами в течение года, не находятся по своему адресу, не получают корреспонденцию, - пояснили «КП-Волгоград» в пресс-службе управления ФНС по Волгоградской области.

Кроме того, руководителей организаций дисквалифицируют за непредоставление актуальных данных. Так за 11 месяцев этого года наказали 222 компании.