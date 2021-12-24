В Волгограде мужчине оторвало зажатую между вагонами ногу

Фото: пресс-служба Западного межрегионального следственного управления СК РФ.

Следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело после страшного инцидента на железнодорожной станции Волгоград-2, где сотруднику оторвало зажатую между двумя вагонами ногу. Инцидент произошел 20 декабря.

- Пи проведении маневровых работ произошло соударение двух крайних вагонов пассажирского поезда, в котором находился составитель поездов, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления.

Мужчина остался без голени. Возбудили уголовное дело по статье «нарушение требований охраны труда при производстве работ». В настоящий момент выясняются все обстоятельства ЧП, ищутся виновные.

- Следователем Волгоградского следственного отдела на транспорте организован комплекс следственных действий, направленных на выявление лиц, причастных к совершению указанного преступления, уточнили в ведомстве.