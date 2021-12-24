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Общество24 декабря 2021 10:55

Волгоградская телеведущая обходит Анну Хилькевич в конкурсе самых сексуальных журналисток

Журнал MAXIM номинировал Анну Корохову на это звание после пресс-конференции у Президента
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
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Анна Корохова - телеведущая канала МТВ.

Анна Корохова - телеведущая канала МТВ.

Волгоградку Анну Корохову, которой 23 декабря удалось задать сразу два вопроса от Волгоградской области Президенту России Владимиру Путину, редакция MAXIM посчитала одной из самых сексуальных журналисток на этой пресс-конференции. Коллектив мужского журнала сообщил, что верен своему стилю, и на итоговой пресс-конференции редколлегия заметила трех девушек – известного блогера Анну Хилькевич, нашу Анну Корохову с телеканала МТВ и Веронику Ивашенко с телеканала Спас. Подписчикам издания предложили «сердцем» проголосовать за участниц. Волгоградку активно поддерживают земляки, свой голос оставил и председатель Союза журналистов в регионе Вячеслав Черепахин. Пока "лайк" за Корохову ставят чаще, чем за ее более известную тезку.

Сама Анна не скрывает эмоций после поездки в Москву. Далеко не всем журналистам удалось поговорить с Президентом, зато Корохова успела озвучить все, что хотела. На том, чтобы дать Ане Короховой слово, трижды настаивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.