МЧС предупреждает волгоградцев об ухудшении погоды из-за метели и сильного ветра

В течение трех дней в Волгоградской области ожидается метель и сильный ветер Фото: Олег УКЛАДОВ

В Волгоградской области ожидаются неблагоприятные погодные условия. По прогнозу Волгоградского ЦГМС с 25 по 27 декабря на территории региона возможен снег, метель и усиление южного, юго-западного ветра до 20 м/с в Волгограде и до 25 м/с по области. Ближайшей ночью температура воздуха местами будет -17...-22º, в областном центре она упадет до -13...-15º. В Главном управлении МЧС России по Волгоградской области рекомендуют соблюдать меры предосторожности при ухудшении погоды.

Во время сильного ветра машины следует парковать вдали от деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций. Их стоит избегать и пешеходам, которым также необходимо держаться подальше от оборванных проводов линий электропередачи или других поврежденных энергетических объектов. О неисправностях необходимо сообщить по телефону 8-800-100-70-60.

- В связи с понижением температуры воздуха возрастают риски увеличения количества пожаров в жилом секторе ввиду несоблюдения требований пожарной безопасности при использовании обогревательных приборов, неосторожного обращения с огнем, аварий на системах ЖКХ. В случае пожара или появления дыма немедленно сообщите в пожарную охрану по телефону 112 или 101, указав точный адрес. До прибытия пожарной охраны примите меры к эвакуации людей и имущества; приступите к тушению имеющимися средствами (водой, песком, огнетушителем, одеялом или другой плотной тканью), - добавили в МЧС.