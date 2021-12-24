Инспекторы ДПС спасли дальнобойщика из горящей фуры в Волгоградской области

Кабина фуры полностью сгорела. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

В ночь на 24 декабря на обочине трассы Р-22 «Каспий» в Михайловском районе стояла фура «МАН». Оказавшиеся рядом инспекторы ДПС заметили, что в кабине машины разгорается пламя. Полицейские открыли дверь, и из большегруза повалил сильный дым. Внутри без сознания находился водитель, которого старшие лейтенанты Дмитрий Меньков и Сергей Подымов извлекли наружу, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

- Инспекторы стали оказывать ему неотложные меры помощи – провели искусственное дыхание и массаж сердца, после которых водитель начал дышать. В кратчайшие сроки офицеры доставили пострадавшего в реанимацию районной больницы. Медики диагностировали у дальнобойщика отравление угарным газом, - отметили в региональном Главке МВД.

Спасшие водителя старшие лейтенанты Дмитрий Меньков и Сергей Подымов. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Сообщение о ЧП пожарным поступило в 0.13. Прибывшие на место пожара спасатели потушили огонь в 0.41, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Сгорели кабина, моторный отсек и тент полуприцепа.

Известно, что водитель - 64-летний житель Баку. Он спал в кабине, когда произошло короткое замыкание. Из-за этого начался пожар, а выбраться из фуры дальнобойщик не смог, потеряв сознание. Старшим лейтенантам удалось спасти мужчину, за что руководство ГУ МВД по региону решило их поощрить.