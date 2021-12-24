В Волгограде прорвало теплотрассу на Спартановке

Отопление и горячую воду волгоградцы пока будут получать на пониженном давлении. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгограде 24 декабря в 13-градусный мороз прорвало теплотрассу в Тракторозаводском районе. Место порыва трубы отопления еще не нашли. Пока тепло в жилой сектор поступает на пониженных параметрах. Из-за этого в ближайшее время слегка остынут батареи и может исчезнуть горячая вода в квартирах жителей Спартановки, чьи дома отапливает расположенная на улице Гороховцев котельная №412, сообщили в «Концессиях теплоснабжения».

- На котельной 412, обеспечивающей теплом и горячей водой ряд потребителей Тракторозаводского района, увеличилась подпитка системы, что свидетельствует о наличии повреждения на участке сети, запитанной от данного объекта, - рассказали в компании.

Сейчас бригады Концессий обследуют теплотрассу, чтобы найти место коммунальной аварии. Пока поврежденный участок трубы не найдут, дома будут отапливать на пониженных параметрах. Как только место порыва обнаружат и ликвидируют утечку, котельная вернется к нормальному режиму работы во время сильных морозов.

Напомним, всю минувшую ночь сотрудники «Концессий водоснабжения» устраняли течь на водоводе в центре Волгограда. Трубу с холодной водой прорвало из-за мороза.