В центре Волгограда из-за пожара эвакуировали жителей 7-этажки

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

Накануне вечером, 23 декабря, жителям 7-этажкипришлось быстро выбежать на мороз из-за пожара. Огонь вспыхнул в одной из квартир дома №20 на проспекте Ленина. Сообщение о ЧП диспетчеру пожарно-спасательной службы поступило в 20.15. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Волгоградской области, на площади 2 квадратных метра горели домашние вещи. Спасатели эвакуировали 20 человек.

Огонь был ликвидирован за 25 минут в 20.40. В результате ЧП никто не пострадал. Причину пожара устанавливают специалисты. В региональном Главке МЧС настоятельно рекомендуют соблюдать требования пожарной безопасности.

- Основными причинами пожаров являются аварийный режим работы электросети, неосторожное обращение людей с огнем, нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования, газовых отопительных и электронагревательных приборов, - отметили в спасательном ведомстве.