В Волгограде бизнесмена отправили в тюрьму за отмывание денег и неуплату налогов

Мужчину приговорили к 7,5 годам колонии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Краснооктябрьский райсуд Волгограда приговорил руководителя ООО «СтройРос» Олега Макарова к 7,5 годам тюрьмы и взыскал более 50 миллионов рублей за ряд финансовых преступлений. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. Из материалов уголовного дела известно, что в 2013 году Макаров уклонился от уплаты налогов в размере 50 миллионов, а также не платил работникам зарплату. Параллельно бизнесмен переводил деньги на счета подконтрольных ему фирм. В частности, растратил средства вверенного ему компенсационного фонда СРО НП «Строительный КВО» еще на 50 миллионов.

- Получив незаконный доход в результате совершенного преступления, он легализовал денежные средства путем их безналичного перечисления в рамках фиктивного договора купли-продажи с аффилированной организацией, -сообщили в суде.

Макарова обвинили в неуплате налогов, отмывание денег, невыплату зарплаты, растрате. По некоторым статьям сроки давности к моменту суда прошли. Итоговый приговор – 7,5 лет тюрьмы, взыскание средств в пользу «Строительный КВО».