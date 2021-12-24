Порыв магистрального водовода устранили в Волгограде

Воду вернули в дома центра Волгограда. Фото: Евгений ЛЕВЧЕНКО

Утром 24 декабря 2021 в Волгограде ликвидировали аварию на магистральном водоводе в центре города. Всю ночь бригады «Концессий водоснабжения» работали на месте порыва у дома на проспекте Ленина, 46. В итоге к началу рабочего дня целостность трубопровода восстановили, жителям близлежащих домов возобновили подачу холодной и горячей воды, сообщили в Концессиях.

- В течение дня будет произведена обратная засыпка котлована и работы по благоустройству, - прокомментировали в пресс-службе компании.

Напомним, водопровод прорвало вечером 23 декабря. Труба не выдержала 15-градусного мороза. Над устранением коммунальной аварии работали две бригады и куча спецтехники. Осложняла работу близость места порыва к жилым домам. Так что рыть котлован пришлось с максимальной осторожностью.