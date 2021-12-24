БИ-2, Zivert и Сергея Лазарева хотели бы видеть волгоградцы на своем корпоративе

БИ-2 - самая популярная группа у работающего населения Волгоградской области Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В последнюю неделю декабря в рабочих коллективах обычно активно проходят новогодние корпоративы. Но из-за коронавируса в Волгоградской области они официально запрещены. Так что посидеть в праздничной обстановке коллеги не могут. Тем временем, у волгоградцев поинтересовались, кого бы из музыкальных исполнителей они хотели бы видеть на своем корпоративе, если была бы такая возможность. Как рассказали «КП-Волгоград» аналитики портала hh.ru, который провели опрос, каждый пятый работающий житель Волгоградской области хотел бы, чтобы у него на корпоративе выступила группа БИ-2. На втором место по популярности Zivert, ее в живую хотели бы услышать 17% опрошенных волгоградцев.

Также пользуются популярностью в регионе Мумий тролль, Руки вверх, Сергей Лазарев и Оксимирон, у которого, кстати, согласно опросу, больше всего поклонников именно в Волгоградской области. Еще 20% респондентов ответили, что предпочли бы корпоратив без музыкальных звезд. Меньше всего волгоградцы хотели бы видеть на празднике коллег Николая Баскова, Ольгу Бузову и Тимати.

Группу БИ-2 в Волгоградской области в основном выбрали работники добывающей сферы, производств и сельскохозяйственных предприятий, IT-специалисты и врачи. Zivert хотели бы увидеть на корпоративе специалисты по персоналу и бухгалтеры, группу Руки вверх – представители сферы продаж и банковские служащие. А у топ-менеджеров в регионе желанным исполнителем является Григорий Лепс.