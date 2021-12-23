Центр Волгограда остался без воды из-за аварии

Бригады будут работать на месте аварии без перерыва. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Вечером 23 декабря в центре Волгограда прорвало трубу на магистральном водоводе диаметром 600 мм. Коммунальная авария случилась в районе улицы 7-й Гвардейской, у дома на проспекте Ленина, 46. Из-за этого без воды остались жители нескольких домов. Сейчас бригады Концессий ликвидируют порыв, причиной аварии стал сильный мороз, сообщили в компании

- По предварительной оценке, причиной стал резкий перепад температуры атмосферного воздуха, повлекший за собой изменения линейных размеров профиля трубы, - прокомментировали в пресс-службе Концессий.

Сейчас две аварийно-восстановительные бригады и куча спецтехники «Концессий водоснабжения» ведут земляные работы на месте коммунальной аварии. Работы обещают не прекращать, пока полностью не восстановят трубу и вернут воду в дома волгоградцев. К счастью, на теплоснабжение центра Волгограда в сильный мороз это происшествие не повлияло. Отключать отопление не пришлось.