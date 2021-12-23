Отключат свет 24 декабря в четырех районах Волгограда

На большинстве улиц света не будет весь день. Фото: Евгения ГУСЕВА

За неделю до Нового года волгоградские энергетики продолжают плановые ремонты и работы на электросетях. Из-за этого в пятницу, 24 декабря 2021, среди коммунальных страдальцев, которым придется сидеть без света, компьютеров и электроприборов окажутся жители отдельных улиц сразу четырех районов областного центра. В списке адресов на отключение электричества указаны дома Тракторозаводского, Ворошиловского, Советского и Красноармейского районов Волгограда, сообщили в «Россети Юг».

На Тракторном 24 декабря 2021 обесточат несколько домов на двух улицах - Ополченская, №6, 10, и Гроссмана, 9. Света не будет пять часов - с 10.00 до 15.00. В Красноармейском в пятницу на весь день – с 9 утра до 17 часов - отключат электричество на пяти улицах - Георгиевская, Лядова, Нижняя, Ольгинская, Островная.

В Советском районе локальный блэкаут 24 декабря объявят на улицах Молодежной, Родниковой, Сиреневой, Центральной, а также в переулках Навои Алишера, №2-12, 2а, 12а, 3-15, 13а, 19, Тбилисском, дома №16-54, 24а, 28а, 21-47, 19а, Коневского, дома №32-46, 30а, 21-33, 25/1, Девятом, №19, 19а. Обесточат дома также на целый день - с 9.00 до 17.00.

В Ворошиловском районе тоже с 9 до 17 часов среди коммунальных страдальцев окажутся жители более десятка улиц по адресам: улица Академическая, 1, 1а, 2-6, 16-20, Астраханская, дома №1, 5, 11, 13, 2-10, Запрудная, 2, 4, 3, 5, 7а, 7б, 11-15, 15а, Институтская, 1, 3, 2, 4, 4а, 8, Калмыцкая, 1, 5, 7, 11, 2-8, Курская, 1, 3, Московская, дома №1-11, 2, 6, 10, улица Новостроек, 2, 4, 8, 3-9, 13, 15, Одесская, дома №1-9, 2-10, Окружная, 1, 3, Песчаная, 15, Производственная, 7.