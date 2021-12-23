В Волгоградской области почти в 4 раза снизилось число госпитализированных с коронавирусом пациентов

Число госпитализированных с коронавирусом волгоградцев становится меньше Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области продолжается спад заболеваемости коронавирусом. Ежесуточный прирост заразившихся становится меньше. За последние 3 дня снизилось и число смертей от COVID-19. За последние 2 месяца почти в 4 раза сократилось число пациентов с ковидом, которые получают лечение в инфекционных госпиталях. Если в октябре в стационарах было более 7,5 тысяч больных, то сегодня – 2094 пациента. Как рассказала главный внештатный специалист инфекционист комитета здравоохранения Волгоградской области Елена Хлопотова, некоторые медучреждения региона возвращаются к обычному режиму работы.

- В последние недели мы наблюдаем спад заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, а также значительное снижение количество госпитализируемых пациентов, что позволило части медицинских организаций вернуться к оказанию плановой медицинской помощи. В декабре 2020 года, количество пациентов с коронавирусной инфекцией, находящихся на лечении в стационарах составляло около 8 тысяч, - отметила Елена Хлопотова.

Врач-инфекционист также добавила, что добиться улучшения ситуации с ковидом удалось благодаря вакцинации.

- С ужесточением противоэпидемических мероприятий на территории региона значительно ускорился темп вакцинации среди населения, что сейчас нам показывает долгожданные результаты – это снижение количества пациентов, нуждающихся в стационарном лечении и соответственно снижение количество летальных исходов за последние недели.