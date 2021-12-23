Готовность второго этапа обхода Волгограда оценивается в 10 процентов

Кадр с видео Упрдор Москва - Волгоград

В Волгоградской области продолжается строительство магистрали, которая позволит вывезти потоки транзитного транспорта из черты города. Готовность второго этапа обхода Волгограда составляет 10%, работами занимается Росавтодор с июля текущего года. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Упрдор Москва – Волгоград, сейчас дорожники работают на нескольких участках будущей 25-километровой трассы.

Около пересечения обхода с федеральной трассой А-260 формируется земляное полотно основного хода дороги. Специалисты укладывают дополнительные слои песка и щебеночно-песчаной смеси, которые разделяются и усиливаются георешеткой. Возводят там и новую транспортную развязку.

На пересечении строящегося обхода с региональной трассой «Качалино – Степной – аэропорт «Гумрак» стартовало формирование основного хода дороги и съездов с будущей развязки. Там же строят временную объездную дорогу и мост через балку Попова. Также ведется переустройство коммуникаций оросительных систем, чтобы фермеры могли ими пользоваться без помех.

Напомним, первый этап обхода Волгограда свяжет между собой астраханское и элистинское направления московской трассы Р-22 «Каспий», а также магистраль «Волгоград – Котельниково – Сальск». 25 километров 4-полосной дороги второго этапа соединят между собой несколько трасс: федеральные Р-22 «Каспий» (московское направлением), А-260 «Волгоград – Каменск-Шахтинский» и региональную «Качалино – Степной – аэропорт «Гумрак». В рамках второго этапа построят транспортные развязки, 13 мостов. Объекты будут готовы в 2024 году.