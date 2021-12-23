"Был похож на покойную мать": под Волгоградом мачеха до смерти замучила 6-летнего пасынка

Мачеху осудили, но в в тюрьму не посадили. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новоаннинский райсуд Волгоградской области приговорил жительницу хутора Галушкинский к 4,5 года тюрьмы за истязание 6-летнего пасынка, в результате которого мальчик умер. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в Объединенной пресс-службе судов. Но от решетки женщину спасли маленькие дети. Эта ужасная трагедия произошла в многодетной семье. В 2018 году селянка, у которой был сын, вышла замуж за вдовца с тремя детьми. Она сразу возненавидела мальчика, который был очень похож ан его покойную маму. Стали происходить кошмарные вещи.

- Подсудимая настраивала мужа против сына, прививая чувство безразличия и жестокости к ребенку. С января 2020 года супруги систематически наносили побои М. ремнем, палками, железными вёдрами, унижали и оскорбляли его. Ребенок голодал, в холодное время года его раздетого выгоняли на улицу и не пускали в дом, - рассказали шокирующие подробности в суде.

В мае 2021 года мачеха сильно толкнула мальчика, тот ударился головой об асфальт. В больницу не пошла – побоялась. Впоследствии «родители» еще несколько раз били ребенка по голове – о дверной косяк, кулаком.

- В ночь с 13 на 14 июня 2021 года М. практически не спал, плакал и жаловался на головные боли и головокружение. Утром ребенка тошнило и рвало, а к 13.00 часам он потерял сознание в песочнице во дворе. Только после этого отец отвез ребенка в Новоаннинскую районную больницу, где вечером этого же дня он скончался в реанимации, - сообщили в суде.

Причина – травма головы, кровоизлияние, отек. Конечно, в суде женщина раскаялась – она боялась тюрьмы. Но зря. Благодаря тому, что у нее есть несовершеннолетние дети (она родила от новоиспеченного мужа) до исполнения ими 14-летнего возраста она может гулять на свободе и продолжать воспитывать детей, к которым, судя по этой жуткой истории, ее и подпускать нельзя.