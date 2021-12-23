В Волгоградской области сохраняются 27-градусные морозы

Сильные морозы пока остаются в Волгоградской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгоградскую область пришли очень сильные морозы, которые пока не собираются идти на спад. Ближайшей ночью также будет очень холодная погода с понижением столбиков термометров до -27 градусов. 24 декабря в Волгограде переменная облачность без существенных осадков. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС, западный, юго-западный ветер будет дуть с максимальной скоростью 11-14 м/с.

По области в ночь на пятницу температура воздуха составит -17...-22º, в отдельных северных районах они опустится до -27º. Завтра днем -10...-15º, по югу региона до -7º. В Волгограде в ночные часы ожидается -15...-17º, днем -8...-11º.