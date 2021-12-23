Волгоградка заставила свою дочь украсть из магазина алкоголь

Мать уверяла дочь, что за кражу алкоголя ей ничего не будет Фото: Мария ЛЕНЦ

В Волгограде возбудили дело на 41-летнюю местную жительницу. Летом этого года она заставила свою несовершеннолетнюю дочь украсть из магазина алкоголь. Мать внушила девочке, что из-за возраста ей не грозит уголовная ответственность. Ребенок под влиянием мамы и из-за чувства жалости к ней согласилась выполнить просьбу. Вместе с сестрой девочка украла алкоголь из магазина в Кировском районе и отдала его матери, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

При этом действия несовершеннолетней попали под статью «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Действия матери были квалифицированы статьей УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления, совершенное родителем». Расследование уголовного дела продолжается.