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Общество23 декабря 2021 13:32

Волгоградка заставила свою дочь украсть из магазина алкоголь

На женщину возбудили уголовное дело за вовлечение девочки в совершение преступления
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Мать уверяла дочь, что за кражу алкоголя ей ничего не будет

Мать уверяла дочь, что за кражу алкоголя ей ничего не будет

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Волгограде возбудили дело на 41-летнюю местную жительницу. Летом этого года она заставила свою несовершеннолетнюю дочь украсть из магазина алкоголь. Мать внушила девочке, что из-за возраста ей не грозит уголовная ответственность. Ребенок под влиянием мамы и из-за чувства жалости к ней согласилась выполнить просьбу. Вместе с сестрой девочка украла алкоголь из магазина в Кировском районе и отдала его матери, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

При этом действия несовершеннолетней попали под статью «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Действия матери были квалифицированы статьей УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления, совершенное родителем». Расследование уголовного дела продолжается.