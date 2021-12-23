Салют 1 января 2022 в Волгограде: когда начнется, где смотреть

Салют устроят сразу в шести районах. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

После боя курантов отметить Новый год 2022 жители Волгограда смогут под залпы праздничного салюта на городских площадях и в парках. Праздничный фейерверк в новогоднюю ночь с 31 декабря 2021 на 1 января 2022 в Волгограде запустят в шести районах. В мэрии рассказали, куда сходить на новый год 2022 в Волгограде, где и когда смотреть салют.

Главная городская елка на Новый год 2022 в Волгограде будет в парке Царицынский в пойме реки Царицы. В новогоднюю ночь с 31 декабря 2021 на 1 января там будет работать каток, а в час ночи 1 января 2022 у интерактивного музея «Россия – моя история» начнется салют. Посмотреть его можно будет и не спускаясь в пойму, например, с верхней террасы набережной, с Астраханского моста или из ближайших домов. В мэрии обещают, что фейерверк в новогоднюю ночь будет панорамным и необычным.

В Краснооктябрьском районе Волгограда фейерверк в новогоднюю ночь 1 января 2022 прогремит на площади Металлургов у Царицынской оперы. На Тракторном в это же время красочные залпы украсят небо над парком Аттракционов на Спартановке. В Дзержинском салют устроят в парке Семейном на 8-й Воздушной, в Советском – в парке у ДК района на Даугавской, в Кировском – у «Авангарда». Начнется салют на Новый год в Волгограде во всех точках через час после поздравления президента – 1 января 2022 в 1.00. Посмотреть его можно и не выходя из дома, по традиции «бабахать» будут всю ночь едва ли не в каждом дворе.

К Новому году в Волгограде зальют 25 катков, также во всех районах появились новогодние украшения и фотозоны.