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Общество23 декабря 2021 11:24

Прокуратора Волгоградской области ищет виновных в коммунальном ЧП в Урюпинске

На месте работают коммунальщики и спасатели
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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В Урюпинске жители остались без тепла.

В Урюпинске жители остались без тепла.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В четверг, 23 декабря, в Урюпинске случилось крупное коммунальное ЧП. Прокуратора Волгоградской области начала проверку по данному факту. Как сообщила «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Оксана Черединина, при наличии оснований будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Эту ситуацию взяли на контроль. Напомним, на трубопроводе случился порыв. Из 18 котельных работает 14. Десятки домов и соцобъектов остаются без тепла, а на улице сильнейшие морозы. Людей пришлось разместить в гостинице.

Как рассказали в областном ГУ МЧС, коммунальные службы и оперативная группа 2-ОФПС работают на месте. Чинят порывы на улице Репина и на пересечении Советской и Ульяновской. В общей сложности ЧП ликвидируют 23 человека и 9 единиц техники. К полуночи отопление обещают вернуть.