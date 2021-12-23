Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
-17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье23 декабря 2021 11:08

За сутки от коронавируса скончались два 45-летних волгоградца

Всего 23 декабря зафиксировали 23 смерти от ковида
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
КомментироватьОставить комментарий(0)
За сутки от ковида скончались 9 мужчин и 14 женщин

За сутки от ковида скончались 9 мужчин и 14 женщин

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области ежесуточный прирост заболевших продолжает снижаться. Уменьшается и число смертей, хотя каждый день по-прежнему фиксируется большое число летальных исходов. 23 декабря в регионе от ковида скончались 23 человека, трем погибшим пациентам было менее 55-ти лет. Как рассказали «КП-Волгоград» в оперативном штабе, COVID-19 стал причиной смерти у мужчин 45-ти и 53-х лет и у 45-летней волгоградки.

Также за сутки скончались еще семеро мужчин в возрасте от 62-х до 84-х лет и 13 женщин от 62-х лет до 91-го года. Погибли жители Волгограда, Волжского, Михайловка, Калачевского, Ольховского, Руднянского, Даниловского, Октябрьского, Светлоярского и Фроловского района.

За всю пандемию жертвами коронавируса стали 5373 волгоградца.