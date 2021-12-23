За сутки от коронавируса скончались два 45-летних волгоградца

За сутки от ковида скончались 9 мужчин и 14 женщин Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области ежесуточный прирост заболевших продолжает снижаться. Уменьшается и число смертей, хотя каждый день по-прежнему фиксируется большое число летальных исходов. 23 декабря в регионе от ковида скончались 23 человека, трем погибшим пациентам было менее 55-ти лет. Как рассказали «КП-Волгоград» в оперативном штабе, COVID-19 стал причиной смерти у мужчин 45-ти и 53-х лет и у 45-летней волгоградки.

Также за сутки скончались еще семеро мужчин в возрасте от 62-х до 84-х лет и 13 женщин от 62-х лет до 91-го года. Погибли жители Волгограда, Волжского, Михайловка, Калачевского, Ольховского, Руднянского, Даниловского, Октябрьского, Светлоярского и Фроловского района.

За всю пандемию жертвами коронавируса стали 5373 волгоградца.