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Происшествия23 декабря 2021 10:36

В Волгограде загорелся пассажирский автобус

ЧП произошло в Красноармейском районе
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Во время пожара никто не пострадал

Во время пожара никто не пострадал

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 23 декабря, в Волгограде загорелся пассажирский автобус №2. ЧП произошло в 11.30 недалеко от остановки «7-я площадка» в Кировском районе. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, огнем были охвачены колеса транспорта. Водитель попытался ликвидировать возгорание огнетушителями. Также были вызваны спасатели, которые потушили пожар.

Известно, что автобус ехал без пассажиров на базу Пассажирского автотранспортного предприятия №7. Его отбуксировали на стоянку. В результате пожара никто не пострадал.