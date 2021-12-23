Во время пожара никто не пострадал Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 23 декабря, в Волгограде загорелся пассажирский автобус №2. ЧП произошло в 11.30 недалеко от остановки «7-я площадка» в Кировском районе. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, огнем были охвачены колеса транспорта. Водитель попытался ликвидировать возгорание огнетушителями. Также были вызваны спасатели, которые потушили пожар.

Известно, что автобус ехал без пассажиров на базу Пассажирского автотранспортного предприятия №7. Его отбуксировали на стоянку. В результате пожара никто не пострадал.