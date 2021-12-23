В Волгограде восстановили постамент самолета «МиГ-21»

Фото: Администрация Волгограда

В Волгограде восстановили постамент памятника «Самолет «МиГ-21». Подрядчик обновил его кирпичную кладку и нанес штукатурный слой. Также постамент был облицован мраморной плиткой, специалисты выполнили и ряд других работ, рассказали «КП-Волгоград» в администрации города. Завершением обновления постамента памятника в Дзержинском районе стало возвращение на место табличек с именами летчиков, которые получили звание Героя Советского Союза во времена Сталинградской битвы.

Реконструкция самого самолета продолжается. На его опоры нанесли антикоррозионное покрытие. Обновление затрагивает не только памятник, но и прилегающую территорию. Все работы по контракту должны завершиться весной 2022 года.

Напомним, памятник «Самолет «МиГ-21» был установлен в 1973 году на 30-летие завершения Сталинградской битвы. Последние годы он был в очень плохом состоянии, буквально разрушаясь.