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Общество23 декабря 2021 9:59

В Волгограде восстановили постамент самолета «МиГ-21»

Памятнику вернули таблички с именами Героев Советского Союза
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Фото: Администрация Волгограда

Фото: Администрация Волгограда

В Волгограде восстановили постамент памятника «Самолет «МиГ-21». Подрядчик обновил его кирпичную кладку и нанес штукатурный слой. Также постамент был облицован мраморной плиткой, специалисты выполнили и ряд других работ, рассказали «КП-Волгоград» в администрации города. Завершением обновления постамента памятника в Дзержинском районе стало возвращение на место табличек с именами летчиков, которые получили звание Героя Советского Союза во времена Сталинградской битвы.

Реконструкция самого самолета продолжается. На его опоры нанесли антикоррозионное покрытие. Обновление затрагивает не только памятник, но и прилегающую территорию. Все работы по контракту должны завершиться весной 2022 года.

Напомним, памятник «Самолет «МиГ-21» был установлен в 1973 году на 30-летие завершения Сталинградской битвы. Последние годы он был в очень плохом состоянии, буквально разрушаясь.