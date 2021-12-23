На салат оливье к новогоднему столу волгоградцам придется потратить более 300 рублей

Более двух килограммов оливье обойдутся почти в 327 рублей Фото: Иван ПРОХОРОВ

Ни один праздничный стол не обходится без салата оливье. В преддверии Нового года волгоградцы будут штурмовать магазины, чтобы купить продукты, в том числе, для главного блюда. Волгоградстат подсчитал, в какую сумму обойдется жителям Волгограда приготовление оливье. Специалисты определили цены базового состава ингредиентов для 2,1 килограмма салата.

Вареная колбаса весом 300 граммов обойдется в 102,71 рубля. 400 граммов свежих огурцов стоят 46,39 рубля, полкилограмма картофеля – 21,82 рубля, 200 граммов моркови – 6,30 рубля. На 4 куриных яйца придется потратить 29,84 рубля, на 200 граммов майонеза – 47,46 рубля. 400 граммов зеленого горошка стоят 70 рублей, 100 граммов репчатого лука 2,32 рубля. За все вместе придется заплатить 326 рублей 84 копейки. Именно в такую сумму волгоградцам обойдется салат оливье весом более двух килограммов.