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Общество23 декабря 2021 9:25

Пособия по уходу за ребенком волгоградцы получат досрочно

Выплата за декабрь 2021 придет до новогодних праздников
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Родители получат выплаты до Нового года.

Родители получат выплаты до Нового года.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Волгограда и области получат ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет за декабрь досрочно. Выплаты перечислят родителям до новогодних праздников, а не в начале января, сообщили в волгоградском региональном отделении ФСС.

- Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком за период с 1.12.2021 по 31.12.2021 будет произведена в декабре 2021 год, - рассказали в фонде социального страхования.

При этом на выплатах январских пособий новогодние праздники не отразятся. Суммы за январь 2022 года придут родителям малышей с 1 по 15 февраля.

Досрочно выплатит проиндексированные пенсии и прочие пособия и пенсионный фонд РФ.