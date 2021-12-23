Под Волгоградом живодеры залили кошке рот суперклеем

Фото: скрин с видео клиники "Доктора Веденеева".

Дикая история произошла в селе Заплавное Волгоградской области: живодеры поймали домашнюю кошку, которая находилась на самовыгуле, и залили ей рот суперклеем. Владелица отвезла питомца в клинику "Доктора Веденеева". Ветеринары ахнули от шока: изуверы сильно издавались над кошкой. Клей нашли на губах, небе, языке. Пришлось обезболивать, чтобы убрать его.

«В ходе дальнейшего осмотра также было обнаружено, что суперклеем заклеен кишечник, в животе обнаружили большой камень. Достать его, к счастью, удалось без операции», - рассказала «КП-Волгоград» директор клиники Валерия Дьяченко.

Врачи спасли несчастную, поставили капельницу и успокоили хозяйку – с кошечкой все будет хорошо.

«Кто мог такое сделать с её питомцем, хозяйка даже не представляет. Кошка настолько адекватная, что за всё время, пока врачи очищали её от клея и доставали камень, она ни разу не попыталась никого укусить. А в стационаре мурчала, как маленький трактор», - пояснили в клинике.